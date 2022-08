Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Straßenverkehrsgefährdung durch noch unbekannten Fahrzeugführer - Zeugenaufruf

Bad Kreuznach - K 49 Höhe Parkplatz "hungriger Wolf" (ots)

Bereits am 23.08.2022 gegen 17:15 Uhr befuhr eine 31 Jahre alte PKW-Fahrerin aus der Stadt Bad Kreuznach die K 49 beim Parkplatz "hungriger Wolf" in Fahrtrichtung B 41. Nach Passieren des Parkplatzes befand sich die Verkehrsteilnehmerin in einem langgezogenen unübersichtlichen Kurvenbereich, als ihr ein noch unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Die Geschädigte musste eine Vollbremsung einleiten damit es nicht zur Kollision mit dem unmittelbar vor ihr einscherenden PKW kommt. Das gefährdende Fahrzeug entfernte sich nach dem Vorfall in Fahrtrichtung Guldental. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um ein dunkles Fahrzeug der Marke BMW mit Bad Kreuznacher Kennzeichen handelte.

Da bekannt ist, dass zuvor offenbar ein anderes Fahrzeug von dem entgegenkommenden PKW im Kurvenbereich überholt wurde, werden Zeugen oder der Überholte selbst gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kreuznach in Verbindung zu setzen.

