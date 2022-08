Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Kreuznacher Jahrmarkt: Resümee der Polizei Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Für die Polizei war der Kreuznacher Jahrmarkt vergleichbar mit denen der Jahre 2019 und davor. Bei sehr gutem Wetter war an allen Tagen ein hohes Besucheraufkommen festzustellen. Die mit der Stadtverwaltung als Veranstalter und der Kreisverwaltung als Genehmigungsbehörde abgestimmten Sicherheitsmaßnahmen sorgten in der Gesamtbetrachtung für eine sichere und störungsfreie Veranstaltung. Hervorzuheben ist die, wie in den Jahren zuvor auch, sehr gute Zusammenarbeit aller Beteiligten, insbesondere mit dem städtischen Bauhof, dem kommunalen Vollzug, den Rettungsdiensten und der Feuerwehr. Durch eine durchgängige, sichtbare Präsenz von Einsatzkräften konnten veranstaltungstypische Auseinandersetzungen frühzeitig gestoppt werden. Trotzdem wurden insgesamt bislang 47 Strafanzeigen gefertigt, was in etwa der Zahl der Jahre 2019 und davor entspricht. Überwiegend handelt es sich hierbei um Körperverletzungen (23), die oft wechselseitig begangen wurden und nahezu ausschließlich durch einen erheblichen Alkoholpegel begünstig wurden. Glücklicherweise sind in allen Fällen nur leichte Verletzungen entstanden.

Hervorzuheben wären zwei Fälle. Zum einen kam es am Samstagabend an einem Gastronomiebetrieb zu einer Auseinandersetzung zwischen einem randalierenden Gast und dem Sicherheitsdienst. In dessen Verlauf stürzte der Randalierer. Zeugen beschrieben, dass ein Mitarbeiter des Gastronomiebetriebes daraufhin gegen den Kopf des am Boden Liegenden getreten habe, der Mitarbeiter des Betriebes bestreitet aber den Vorwurf. Zur Ermittlung des Tatherganges sind daher noch weitere Zeugenvernehmungen erforderlich.

In einem anderen Fall besteht nach einem Rettungsdiensteinsatz bei einer hilflosen Person der Verdacht, dass möglicherweise bewusstseinsveränderte Stoffe dem Opfer beigebracht wurden. Auch hier sind weitere Ermittlungen erforderlich.

Neben den Körperverletzungen wurde noch

- eine sexuelle Belästigung angezeigt, - sechs Diebstähle, - fünf Beleidigungen, davon drei gegen Polizei und Rettungsdienst, - zwei Widerstände gegen Polizeibeamte, hierbei wurde aber niemand verletzt, - zwei Bedrohungen, - dreimal wurden Personen mit geringen Mengen Betäubungsmitteln kontrolliert und - im Umfeld wurden vier Fahrzeuge beschädigt.

Insgesamt wurden 20 Platzverweise erteilt und in drei Fällen wurden Personen vorübergehend in Gewahrsam genommen.

