Polizei Gütersloh

POL-GT: 12-jähriger Junge stürzt vom Rad

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Am Samstagmittag (11.09., 14.15 Uhr) befuhr ein 12-jähriger Fahrradfahrer den Radweg an der Österwieher Straße in Richtung Güterlsoher Straße. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Junge dabei von seinem Rad und verletzte sich schwer.

Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell