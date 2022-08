POL-PDKH: Auffällig fahrender Rechtslenker

Gemarkung Weinsheim (ots) - Am 22.08. gegen 22:11 Uhr meldet ein Verkehrsteilnehmer, dass er in der Gemarkung Weinsheim einen Unfall verursacht habe und Hilfe benötige. Zunächst kann der 40 Jahre alte Unfallverursacher aus dem Landkreis Mainz-Bingen von den eingesetzten Polizeikräften nicht aufgefunden werden, so dass letztendlich ein zufällig im Einsatz ...

