POL-VIE: Schwalmtal-Lüttelforst: Brand auf einer Wiese - Zeugen gesucht

Viersen (ots) - In der Nacht auf den 05.08.2022 haben zwischen Dülken und Boisheim zwei Strohmieten gebrannt. Zunächst brannte gegen 00.15 Uhr eine Strohmiete an der Straße ´Loosen`, unmittelbar danach, gegen 00.20 Uhr, kam die Alarmierung zu einem Strohmietenbrand an der ´Peelsheide`. In beiden Fällen konnte die Feuerwehr den Brand kontrollieren. Eine ...

