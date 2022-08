Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Zwei Strohmieten in Brand gesetzt - Polizei bittet um Hinweise

Viersen (ots)

In der Nacht auf den 05.08.2022 haben zwischen Dülken und Boisheim zwei Strohmieten gebrannt.

Zunächst brannte gegen 00.15 Uhr eine Strohmiete an der Straße ´Loosen`, unmittelbar danach, gegen 00.20 Uhr, kam die Alarmierung zu einem Strohmietenbrand an der ´Peelsheide`. In beiden Fällen konnte die Feuerwehr den Brand kontrollieren.

Eine Selbstentzündung wird nach jetzigem Ermittlungsstand ausgeschlossen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter der 02162/377-0. /AM (704)

