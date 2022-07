Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Rotenburg a.d.F.

Fulda (ots)

Verkehrsunfall / Verkehrsunfall m. Leichtverletzten / Verkehrsunfallflucht

Bebra- Am 12.07.22, gg. 20.14 Uhr, befuhr eine 15-jährige Radfahrerin aus Bebra mit ihrem Mountainbike den Radweg linksseitig der Hersfelder Straße Richtung Innenstadt. Als sie die am Kreisel einmündende Gottlieb-Daimler auf dem Radweg überqueren wollte, fuhr sie gegen den dort bereits stehenden Skoda aus Bebra. Dieser musste verkehrsbedingt warten, um in den Kreisverkehr einzufahren. Für die Radfahrerin galt das VKZ "Vorfahrt gewähren" als sie die Gottlieb-Daimler-Straße überqueren wollte. Die 15-Jährige fuhr ungebremst in die Fahrzeugseite des wartenden Pkw. Auch für diesen galt ebenfalls das VKZ "Vorfahrt gewähren" um in den Kreisverkehr einzufahren. Die Radfahrerin wurde leichtverletzt mittels RTW ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Gesamtschaden ca. 1.300 Euro.

Ronshausen- Ein Kleinbus-Fahrer aus Ronshausen wollte am 12.07.22, 18.15 Uhr, seinen Angaben zufolge, von der Straße "Kleine Gasse" nach rechts auf die Eisenacher Straße in Richtung Bebra abbiegen. Bei diesem Abbiegevorgang streifte er vermutlich mit der hinteren rechten Fahrzeugseite einen schwarzen Mercedes, der rechts auf einem Parkplatz in der Eisenacher Straße abgestellt war. Der Fahrer bemerkte zunächst nicht die Berührung, erst als er den Schaden an seinem Fahrzeug feststellte, brachte er den Abbiegevorgang mit dem Schadensfall in Verbindung. Als der Kleinbus-Fahrer zur Unfallstelle zurückkehrte, war der Mercedes-Benz nicht mehr vor Ort. Der Geschädigte hat vermutlich Beschädigungen im hinteren linken Bereich der Stoßstange. Schaden am Kleinbus ca. 2.500 Euro. Der Halter des schwarzen Mercedes-Benz wird gebeten, sich mit der Polizei in Rotenburg in Verbindung zu setzen.

Bebra- Am 12.07.22 in der Zeit von 11.50 bis 12.05 Uhr parkte ein Seat-Kombi-Fahrer aus Bebra sein Fahrzeug (weiß) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße ordnungsgemäß in einer Parkfläche. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen Schaden an dem Kotflügel, Stoßstange und Felge vorn an der Beifahrerseite fest. Schaden ca. 800 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Bebra- Eine Kia-Fahrerin aus Meinhard befuhr am 11.07.22, 15.25 Uhr die B 27 von Bebra-Mitte kommend in Richtung Eschwege. Infolge von Unachtsamkeit kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit der Beifahrerseite die Schutzleitplanke. Ohne anzuhalten, entfernte sich die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Augenzeuge, der hinter ihr fuhr, verständigte die Polizei. Somit konnte die Verursacherin durch die Polizei ermittelt werden. Gesamtschaden ca. 5.500 Euro.

(PST Rotenburg a.d. Fulda, Schmitz, VAe)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell