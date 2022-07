Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Fulda (ots)

Fulda. Am Mittwochnachmittag (13.07.), gegen 14.30 Uhr, kam es in der Sickelser Straße im Stadtteil Sickels zu einem Verkehrsunfall, bei dem mindestens eine Person verletzt wurde.

Der Unfall, an dem zwei Pkw beteiligt waren, ereignete sich im Bereich des Kreisels Galerie. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Bisher ist bekannt, dass einer der beteiligten Fahrzeugführer mit einem am Morgen in Fulda, im Bereich der Weimarer Straße, gestohlenen Pkw - einem weißen VW UP mit einer Firmenaufschrift - unterwegs war. Zu den genauen Hintergründen und Umständen ermittelt nun die Polizei Fulda.

Der Fahrer des gestohlenen Pkws flüchtete vom Unfallort, möglicherweise schwerverletzt. Er benötigt wahrscheinlich dringend medizinische Hilfe. Die Person kann folgendermaßen beschrieben werden: Es soll sich um einen Mann, circa 40 Jahre alt, etwa 180 cm groß, bekleidet mit kurzer Hose und weißem T-Shirt handeln. Der Flüchtige soll am linken Arm und am rechten Knöchel tätowiert sein und vermutlich einen grünen Rucksack mit sich führen.

Zur Suche des flüchtigen Fahrers ist seit 16 Uhr ein Polizeihubschrauber über dem Stadtgebiet im Einsatz.

Die Polizei bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort des flüchtigen Fahrzeugführers geben können, sich beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell