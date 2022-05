Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 25.05.2022 aus dem Landkreis Sigmaringen

Pfullendorf (ots)

Täter scheitert bei Einbruchsversuch

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagnachmittag wurde versucht in das Tauchzentrum im Seeparkgelände einzubrechen. Der unbekannte Täter hebelte an der massiven Eingangstür, konnte sie aber nicht aufbrechen. Er zog unverrichteter Dinge wieder ab; der Schaden an der Tür ist gering.

Bad Saulgau

Täter nimmt Bargeld mit

Aus einem Verkaufshäuschen eines landwirtschaftlichen Betriebs in Kleintissen in der Dürnauer Straße kam es am Montag zu einem Diebstahl. Ein Mann betrat gegen 12.50 Uhr das Verkaufshäuschen und versuchte zuerst eine zur Bezahlung aufgestellte Geldkassette zu entwenden. Er scheiterte aber, da diese zur Diebstahlsicherung mit einem Brett verschraubt war. Er entwendete dann ca. 15 Euro aus einem Milchgläschen und verschwand wieder. Während der Tat wurde der Täter videografiert. Er wird als 15 - 18 Jahre alt beschrieben und war mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet. Er fuhr mit einem schwarzen Motorroller mit blauer Verkleidung weg. Da trug er einen Cross-Helm mit seitlichen blauen Streifen. Hinweise zu dem Täter bitte an das Polizeirevier Bad Saulgau (Tel.07581/4820).

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell