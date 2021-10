Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - PKW überschlägt sich

21-Jähriger leicht verletzt

Kleve-Keeken (ots)

Einen aufmerksamen Schutzengel hatte am Montag (18. Oktober 2021) gegen 00:30 Uhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Kleve. Der junge Mann war in seinem BMW auf der Klever Straße in Richtung Düffelward unterwegs, als er kurz vor der Einmündung zur Düffelgaustraße ausgangs einer engen Linkskurve aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Er fuhr mit seinem Wagen über ein Verkehrszeichen und touchierte einen Baum. Dann überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach in einem Feld liegen. Der 21-Jährige konnte eigenständig aus dem Wagen klettern, er erlitte nur leichte Blessuren. Anschließend lief er zu einem nahegelegenen Haus und bat die Anwohner, Polizei und Rettungsdienst zu informieren. Das Krankenhaus, in das er gebracht wurde, konnte der junge Mann nach ambulanter Behandlung verlassen. An seinem Wagen entstand Totalschaden. (cs)

