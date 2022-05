Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 25.05.2022 aus dem Bodenseekreis

Unbekannte brechen in Wohnung ein

Die Abwesenheit des Wohnungsinhabers nutze bislang unbekannte Täterschaft am Dienstag in der Zeit zwischen 09.55 Uhr und 11.34 Uhr in Friedrichshafen aus. Es wurde auf nicht bekannte Art und Weise in eine Wohnung im 1. Stock eines Hauses in der Ekkehardstraße eingebrochen. Es wurden drei Zimmer durchsucht und dabei Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen.

Meckenbeuren

Toyota-Fahrer missachtet die Vorfahrt

Der 75jährige Lenker eines Pkw Toyota bog an Dienstag gegen 13.00 Uhr in Meckenbeuren von der Moosstraße in die Hauptstraße ab und übersah dabei einen bevorrechtigten Nissan. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Schaden von 6000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Vorsorglich waren noch Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

Überlingen

Fußgänger melden Unfall erst später - Polizei sucht Zeugen

Zwei Fußgänger überquerten am Mittwoch gegen 01.40 Uhr die Rengoldshauser Straße ohne vorher die dortige Fußgängerampel zu aktivieren. In der Fußgängerfurt wurde einer der beiden von einem aus Richtung Überlingen kommenden Pkw erfasst, der die beiden Männer offensichtlich übersehen hatte. Der Mann wurde leicht touchiert und schlug sich beim Fallen den Ellbogen auf die Straße. Der andere stürzte ohne Kontakt mit dem Pkw beim Ausweichen zu Boden. Beide Personen wurden leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter. Fast eine Stunde später meldeten sie den Unfall der Polizei, zu dem Pkw konnten sie keinerlei Angaben machen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Überlingen (07551/8040) in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Autofahrer unter Drogeneinwirkung unterwegs

Einen 27jährigen Pkw-Lenker kontrollierten Beamte des Polizeireviers Überlingen am Montagabend auf der B 31 bei Überlingen. Dabei stellten sie bei dem Mann Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung fest. Bei ihm wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter Drogeneinwirkung eingeleitet.

