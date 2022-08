Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Einbrüche am Wochenende- Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Siegen/ Siegen-Weidenau/ Siegen-Eiserfeld (ots)

Zwischen Donnerstagmorgen (25.08.2022) und Sonntagabend (28.08.2022) ist es in Siegen, Weidenau und Eiserfeld zu mehreren Einbrüchen gekommen.

Zwischen Donnerstagmorgen, 08:00 Uhr, und Samstagmorgen, 11:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in drei Gartenlauben in einer Kleingartenanlage Am Sender in Weidenau ein. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts. Die Unbekannten drehten jedoch mehrere Wasserhähne in der Kleingartenanlage auf.

Zwischen Donnerstagabend, 18:30 Uhr, und Freitagmorgen, 06:30 Uhr, drangen Unbekannte in eine Bäckerei in der Bismarckstraße in Weidenau ein. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Täter Bargeld.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Sonntagabend. Unbekannte Täter drangen in eine Schule Am Hengsberg in Eiserfeld ein. Der oder die Täter durchwühlten mehrere Räume. Ob dabei Gegenstände entwendet wurden, ist bislang unklar.

In allen Fällen hat das Siegener Kriminalkommissariat 5 die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell