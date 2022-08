Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auseinandersetzung endet für zwei Männer im Polizeigewahrsam #polsiwi

Siegen (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 01:50 Uhr, ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen Gästen und Türstehern an einer Siegener Diskothek in der Hindenburgstraße gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach versuchte ein 29-jähriger Mann durch den Notausgang in die Diskothek zu gelangen. Dies fiel einem aufmerksamen Zeugen auf. Der Türsteher sprach den Mann daraufhin an. Dieser griff den 32-jährigen Angestellten unvermittelt an. Der 29-Jährige versuchte den Mitarbeiter mit einer Flasche zu schlagen. Er konnte ausweichen. Ein 26-jähriger Freund des 29-Jährigen wollte diesem zur Hilfe eilen, wurde jedoch von einem weiteren Mitarbeiter festgehalten.

Da sich die beiden Männer auch während der Anwesenheit der eingesetzten Polizisten nicht beruhigten, nahmen die Beamten die Männer in Gewahrsam.

Den 29-Jährigen und den 26-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell