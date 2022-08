Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Siegener Stadtfest: Polizei zieht positives Fazit - #polsiwi

Siegen (ots)

Mehr als 100.000 Besucher haben nach Angaben der Stadt Siegen am vergangenen Wochenende das Siegener Stadtfest besucht. Von Freitag bis Sonntag lockte ein abwechslungsreiches Programm an verschiedene Punkte in der Innenstadt. Die Polizei bearbeitete die Feierlichkeiten im Rahmen eines Sondereinsatzes.

Der Landrat als Behördenleiter, Andreas Müller und der Abteilungsleiter der Polizei, Bernd Scholz, ziehen ein positives Fazit der drei Tage: "Trotz der hohen Besucherzahlen ist die Zahl der Straftaten auf einem sehr geringen Niveau geblieben."

Unter anderem ist es am Samstagabend (27.08.2022) zu einer gefährlichen Körperverletzung im Bereich der Bahnhofstraße gekommen. Ein 18-Jähriger ist dabei leicht verletzt worden. Die Täter flüchteten unerkannt. Eine weitere gefährliche Körperverletzung ereignete sich in der Nacht zu Sonntag am Kornmarkt. Gegen 03 Uhr wurde ein 35-Jähriger durch mehrere Täter angegriffen. Als Zeugen versuchten, dem Geschädigten zu helfen, kam es zunächst zu einer weiteren Auseinandersetzung. Die Täter flüchteten zunächst. Sie konnten jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung angetroffen werden. Einer der Täter aus dem Vorfall am Kornmarkt fiel kurze Zeit später in der alten Poststraße erneut auf. Er schlug einem 28-Jährigen ins Gesicht. Die alarmierten Polizisten nahmen ihn daraufhin mit auf die Wache. Er kam ins Polizeigewahrsam.

Zwischen Freitag und Sonntag hat es zudem mehrere Diebstähle von Geldbörsen in der Innenstadt gegeben.

Der Verkehrsdienst ahndete 44 Verstöße wegen des Verbots der Durchfahrt in der Hindenburgstraße.

Leitender Polizeidirektor Bernd Scholz: "Diese geringe Anzahl an Vorfällen ist Erfolg der - nicht nur - polizeilichen Präsenz. Wir bedanken uns insbesondere bei unseren langjährigen Netzwerkpartnern, wie der Bundespolizei und der Ordnungsbehörde. Unser Dank gilt aber auch der Siegener Bevölkerung, die nicht nur gezeigt hat, dass wir in Siegen friedlich feiern können, die uns aber auch durch Hinweise unterstützt und uns vertraut. Wir werden auch nach dem Stadtfestwochenende weiter präsent sein, wir sind ansprechbar und wir gehen auf die Menschen zu! Die Bürgerinnen und Bürger können sich jederzeit vertrauensvoll an die Polizei wenden!"

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell