POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am Donnerstag, den 17.03.2022, kam es in der Zeit zwischen 08:00-08:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Zum genannten Zeitraum befuhr eine 19-jährige Zeugin die Straße Antonianger vom Walter-Gropius-Ring kommend in Richtung Gymnasium, als ihr ein goldfarbener VW entgegenkam. Am Steuer saß eine Frau. Diese fuhr allerdings zu weit rechts und kollidierte mit dem Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten VW Lupo. Die Frau im goldfarbenen VW fuhr nach dem Zusammenstoß unvermittelt weiter, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Durch die Zeugin konnte in dem Moment lediglich der Zulassungsbezirk "ALF" vom Kennzeichen abgelesen werden. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen des Unfalls oder solche, die Hinweise auf die Fahrzeugführerin im goldfarbenen VW geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0 in Verbindung zu setzen.

