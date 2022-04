Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mehrfacher Versuch eines Fahrraddiebstahls

Speyer (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen fiel am 11.04.2022 um 20:45 Uhr ein 24-jähriger Mann auf, der am Postplatz in Speyer versuchte ein Fahrrad zu stehlen. Durch die schnelle Reaktion des Zeugen musste der Mann die Tat abbrechen und konnte kurz darauf von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Nur etwa 40 Minuten später wurde der Polizei durch abermals aufmerksame Zeugen ein erneuter Versuch eines Fahrraddiebstahls in der Maximilianstraße mitgeteilt. Die Zeugen zeigten sich engagiert und hielten den männlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um den schon zuvor auffälligen Mann handelte. Trotz erster Ermittlungen konnte der Besitzer des schwarzen Nevada Mountainbikes nicht ausfindig gemacht werden. Der/die rechtmäßige Eigentümer/-in wird gebeten, sich mit einem Eigentumsnachweis an die Polizei Speyer zu wenden. Der 24-Jährige muss sich nun wegen zweifachen Fahrraddiebstahl verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell