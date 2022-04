Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wechselseitige Körperverletzung und gleichzeitig verhinderte Trunkenheitsfahrt

Schifferstadt (ots)

In der Herzog-Otto-Straße kam es aufgrund einer Parksituation zu Streitigkeiten zwischen einem 34-jährigen und 42-jährigen Mann. Diese erhitzten sich derart, dass der 34-jährige Mann seinem Kontrahenten mit der Faust auf die Schläfe schlug. Der 42-Jährige wiederum wehrte sich mit Faustschlägen und verletzte den Angreifer an der Hand. Beide Männer und ihre vor Ort befindlichen Begleiter waren sich über den Beginn der Schlägerei nicht einig. Es wird daher gegen beide Männer ermittelt. Der beschuldigte 34-jährige Mann wollte sich nach der Anzeigenaufnahme mit seinem Begleiter in dessen Fahrzeug nach Hause begeben. Beide wirkten allerdings sichtlich alkoholisiert, sodass ihnen ein freiwilliger Alkoholtest angeboten wurde. Da beide Männer mehr als 2 Promille hatten, wurde der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

