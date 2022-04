POL-PDLU: Speyer - Bei der Frühjahrsmesse mit Betäubungsmittel aufgefallen (33/2334)

Speyer (ots) - Am Nachmittag des 09.04.2022, kurz vor 16:00, Uhr entwendeten zwei Täter in einem Kaufhaus in der Maximilianstraße in Speyer mehrere Parfüms. Nach einer fußläufigen Flucht, konnten die beiden in der Bahnhofstraße festgenommen werden. Dabei konnte Parfüm im Wert von 450 EUR aufgefunden werden. Nach Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen, ...

