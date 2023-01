Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nachträgliches Silvester Feuerwerk endet mit Verletzungen

Sankt Julian (ots)

Knallkörper explodiert in der Hand und verursacht schwere Verletzungen. Am späten Dienstagabend zündeten mehrere junge Männer am Radweg zwischen Eschenau und Sankt Julian Feuerwerkskörper. Einer der Böller explodierte in der rechten Hand eines 19-Jährigen, wobei mehrere Finger so stark verletzt wurden, dass der junge Mann vom Rettungsdienst in eine Spezialklinik gebracht wurde. Zur Klärung der genaueren Umstände hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Das Abbrennen von Feuerwerk außerhalb Silvester und Neujahr ist ohne Genehmigung unzulässig und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Auch sollte man beim Zünden von Feuerwerk unbedingt die aufgedruckten Sicherheitshinweise beachten. |pilek

