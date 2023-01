Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW zwischen LKW und Leitplanke eingeklemmt...

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, übersah ein 52 jähriger LKW-Fahrer beim Auffahren auf die BAB 6 in Richtung Mannheim, einen PKW-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen und schob diesen gegen die Mittelleitplanke. Der 69-jährige PKW-Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Westpfalzklinikum nach Kaiserslautern verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme bzw. Abschlepp- und Bergungsmaßnahmen, war die Autobahn in Richtung Mannheim für ca. 1 Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost abgeleitet.

