POL-PDKL: Quad gestohlen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Quad in der Talstraße entwendet. Das Quad des Herstellers Kawasaki war im Hinterhof eines Anwesens unter einem Carport abgestellt und wurde ohne Schlüssel entwendet. Der Diebstahl wurde am Silvestermorgen von dem 57-jährigen Eigentümer zur Anzeige gebracht.

Die Ermittler gehen aufgrund der Spurenlage davon aus, dass der Täter anschließend über einen Feldweg in Richtung Altenkirchen oder Brücken flüchtete.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und das Quad wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Zur Aufklärung der Tat ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Personen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Quads geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06381 / 919-0 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de zu melden.|pikus

