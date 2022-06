Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Georg-Fischer-/Rudolf-Diesel-Straße (14.06.2022)

Singen (ots)

An der Einmündung der Rudolf-Diesel-Straße auf die Georg-Fischer-Straße ist am Dienstagmittag ein Unfall passiert, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Ein 75 Jahre alter Mann mit einem Mercedes der C-Klasse bog von der Rudolf-Diesel-Straße kommend nach rechts auf die Georg-Fischer-Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Georg-Fischer-Straße fahrenden, vorfahrtsberechtigten Dodge einer 33-jährigen Frau. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden demolierten und nicht mehr fahrbereiten Autos an den einen Gesamtschaden in Höhe von rund 17.000 Euro entstand.

