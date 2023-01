POL-PDKL: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Breitenbach (Kreis Kusel) (ots) - Am Neujahrsmorgen gegen 02:30 Uhr ist es in der Frohnhofer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss von Alkohol gekommen. Die Fahrerin eines grauen Ford B-Max wollte von der Frohnhofer Straße in die Kirchstraße einbiegen, wobei sie von der Straße abkam und mit einem Verkehrszeichen zusammenstieß. Die Verursacherin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne ...

mehr