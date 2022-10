Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: grauer Pkw nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 14:10 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 28 bei Bondorf Höhe der Einmündung zu Straße "Am Römerfeld" ein Verkehrsunfall. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker war in seinem grauen Pkw auf der B28 von Nagold kommend in Fahrrichtung Rottenburg am Neckar unterwegs und überholte während seiner Fahrt eine Fahrzeugkolonne. Ein entgegenkommender 57-jähriger Lkw-Lenker musste aufgrund dessen im Bereich der Straße "Am Römerfeld" ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Beim Ausweichvorgang streifte der 57-Jährige einen weiteren 38 Jahre alten Lkw-Fahrer, der im Begriff war, von der Straße "Am Römerfeld" auf die B28 aufzufahren. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Der Unbekannte im grauen PKW setzte seine Fahrt indes in Richtung Rottenburg am Neckar fort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, in Verbindung zu setzen.

