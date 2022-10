Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits am vergangenen Freitag, 14. Oktober 2022, ereignete sich in Steinheim an der Murr ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 75 Jahre alte Fußgängerin leicht verletzt wurde. Den bisherigen Ermittlungen zufolge querte die Frau gegen 16:15 Uhr einen Parkplatz in der Friedrichstraße, als sie von einem rangierenden PKW gestreift wurden und daraufhin stürzte. Der Fahrer habe kurz gestoppt, seine Fahrt dann aber fortgesetzt, ohne sich um die verletzte Seniorin zu kümmern. Der Unbekannte soll mit einem gelben Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

