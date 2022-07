POL-F: 220706 - 0712 Frankfurt - Gutleutviertel: Festnahme von Serieneinbrechern

Frankfurt (ots) - (la) Am Dienstag, den 5. Juli 2022, kam es gegen 23:40 Uhr, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine 19-Jährige stand in der Einfahrt zu einem Mehrfamilienhaus in der Lorscher Straße. Ein 75-jähriger Mann wollte mit seinem Auto in die Einfahrt fahren. Weil er nicht an der jungen Frau vorbeikam, kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf er ...

mehr