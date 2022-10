Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Unbekannte setzen Sichtschutz in Brand

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, sucht Zeugen, die am Montag gegen 17.20 Uhr Verdächtiges in der Boschstraße in Steinheim an der Murr beobachtet haben. Bislang Unbekannte, es könnte sich um zwei Person handeln, sollen den Sichtschutz eines Wohnhauses in Brand gesetzt haben. Das Feuer sprang anschließend auf die angrenzende Hecke über und beschädigte auch eine Straßenlaterne. Der Bewohner des betreffenden Gebäudes befand sich währenddessen im Garten. Er führte erste Löschmaßnahmen mit einem Gartenschlauch durch. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Steinheim an der Murr rückte mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften aus und löschte den Brand vollständig ab. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen.

