Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in Schweriner Mehrfamilienhaus

Schwerin (ots)

Am 12.11.2021 kam es aus bislang ungeklärter Ursache gegen 00:45 Uhr zum Ausbruch eines Brandes und starker Rauchentwicklung im Flurbereich eines Mehrfamilienhauses in der Schweriner Keplerstraße. Die Berufsfeuerwehr Schwerin konnte die Ausbreitung des Feuers verhindern und den Brand zügig löschen. Für die Hausbewohner bestand keine Gefahr, sie konnten während der Löscharbeiten in ihren Wohnungen verbleiben. Daher gab es keine verletzten Personen. Am Gebäude entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter Telefon 0385- 51802224, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Lars Abrutat Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell