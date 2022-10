Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannter legt Feuer in Kellerraum

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen rückte am Montagabend mit acht Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften in die Breslauer Straße in Böblingen aus, nachdem gegen 18:30 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Wohn-und Geschäftsgebäude gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein bislang unbekannter Täter Kartonagen in Brand gesetzt hatte, die in einem Kellerabteil mit Holzgitterverschlag gelagert wurden. Eine Anwohnerin war zuvor auf den Rauch aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr verständigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Hinweisnummer 0800 1100225 in Verbindung zu setzen.

