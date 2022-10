Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Schlägerei zwischen mehreren Männern

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache gerieten am Montag gegen 22.45 Uhr zunächst ein 28 und ein 57 Jahre alter Mann vor einer Bäckerei in der Hauptstraße in Hemmingen in einen Streit, der im weiteren Verlauf in eine handfeste Auseinandersetzung mündete. Diese verlagerte sich auf das Gelände eines Spielplatzes in der Hirschstraße, wo der 28-Jährige zu Fall kam. Sein älterer Kontrahent habe ihm am Boden liegend getreten. Die beiden Männer beleidigten sich fortwährend und bewaffneten sich dann mit Holzstöcken. Der 57-Jährige rief im weiteren Verlauf seine 25 und 29 Jahre alten Söhne telefonisch zur Hilfe. Zu dritt gingen sie anschließend auf den 28-Jährigen los, der darüber hinaus auch bedroht wurde. Anwohner wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und alarmierten die Polizei. Nach derzeitiger Ermittlungen erlitt der 57-Jährige leichte Verletzungen. Die Ermittlungen wegen Körperverletzungsdelikten, die sich gegen alle vier Beteiligten richten, sowie Bedrohung und Beleidigung dauern an. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150 383753-0, zu melden.

