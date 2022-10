Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Mädchen von PKW erfasst

Ludwigsburg (ots)

Ein fünf Jahre altes Mädchen wurde am Montag mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem es in Sindelfingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Das Mädchen war gegen 16:40 Uhr mit seinem Fahrrad im Hofstättenweg unterwegs und wollte die Fahrbahn im dortigen verkehrsberuhigten Bereich queren. Mutmaßlich, da er mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, übersah ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer die Fünfjährige und es kam zur Kollision. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

