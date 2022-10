POL-LB: KORREKTUR: Besigheim-Ottmarsheim: Container gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro ist die Bilanz einer Unfallflucht, die sich am Montag zwischen 07.30 Uhr und 08.30 Uhr in der Herrenberger Straße in Weil der Stadt ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte die linke Seite eines VW, der auf einem Parkstreifen längs der Fahrbahn abgestellt war. Anstatt sich um den Unfall zu ...

