Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Giesen (TK) Am Donnerstag, 16.06.2022, in der Zeit von 09.30 Uhr bis 15.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Ulmenweg. Die unbekannten Täter drangen durch den Wintergarten in das Haus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell