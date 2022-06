Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand einer Garage in Freden

Hildesheim (ots)

Freden (neu) - Am 16.06.2022, gegen 11:00 Uhr, geriet aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache eine Garage in der Rhönstr. in Brand. Eigene Löschversuche des Grundstückeigentümers mit Wasser verliefen zunächst erfolglos. Die Feuerwehr konnte den Brand noch rechtzeitig löschen, bevor das Feuer auf eine angrenzende Scheune überging. Die Einzelgarage brannte komplett aus. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, welche zur Aufklärung der Brandursache beitragen können, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/91160.

