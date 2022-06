Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Katalysators

Hildesheim (ots)

Harsum - Asel (TK) In der Zeit von Freitag, 01.04.2022, bis Donnerstag, 16.06.2022, kam es in der Hildesheimer Straße zu einem Diebstahl eines Katalysators. Der tatbetroffenen PKW stand in dieser Zeit auf einem frei zugänglichen Parkplatz. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell