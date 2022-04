Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährliche Körperverletzung mit Glasflasche

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck OT Kreiensen, Am Thie, 16.04.2022 gegen 21:10 Uhr Am Samstag, den 16.04.2022 gegen 21:10 wurde der Polizei durch einen unbeteiligten Zeugen gemeldet, dass es in der Straße Am Thie in Höhe der Hausnummer 12 in 37574 Einbeck, OT Kreiensen zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen ist. Ein 19-jähriger wurde dabei durch einen bislang unbekannten Täter mit einer noch gefüllten Wodka-Flasche auf den Kopf geschlagen, ein Jugendlicher im Alter von 17 Jahren erlitt außerdem leichte Verletzungen im Gesicht durch herumfliegende Glassplitter. Der 19-Jährige, gegen den sich der Angriff hauptsächlich richtete, wurde vor Ort zunächst von einem Ersthelfer versorgt und anschließend mit dem Rettungswagen zur weiteren ärztlichen Behandlung zur Uni-Klinik in Göttingen verbracht. Alle Beteiligten hielten sich zuvor wahrscheinlich beim Kreienser Osterfeuer auf. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim (05382-919200) zu wenden. (Ham)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell