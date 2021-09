Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendiebstahl - Täter in Haft

Ilmenau (ots)

Am Montagnachmittag kam es in einem Supermarkt in Gehren in der Residenzstraße zu einem Diebstahl. Der 21 Jahre alte Mann hatte Waren in seinen Rucksack gesteckt und beabsichtigte den Markt ohne deren Bezahlung zu verlassen. Zeugen beobachteten den Versuch und sprachen den Herr an. In der Folge zeigte sich der Mann hochaggressiv, bedrohte einen Zeugen und es kam zur körperlichen Auseinandersetzung. Hinzukommenden Personen konnten den Täter überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten brachten den Amtsbekannten anschließend zur Polizeidienststelle. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt und er sitzt mittlerweile in Haft. (db)

