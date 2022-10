Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen/Holzgerlingen: unbekannter BMW-Lenker flüchtet nach Unfall

Ludwigsburg (ots)

Wegen Unfallflucht und des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt die Polizei seit Samstagabend gegen einen noch unbekannten BMW-Lenker. Kurz vor 22.00 Uhr stieß der Unbekannte beim Rückwärtsrangieren in der Max-Eyth-Straße in Sindelfingen gegen einen geparkten VW. In diesem Fahrzeug befand sich der 39-jährige Fahrer. Als dieser dem Unbekannten zu verstehen gab, dass er zur Unfallaufnahme die Polizei verständigen werde, setzte sich dieser wieder in seinen PKW und flüchtete. Im Rahmen der sich anschließenden polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte gegen 22.05 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug in Bereich Holzgerlingen festgestellt werden. Als dieses durch eine Beamtin und ihren Kollegen kontrolliert werden sollte, gab der Unbekannte Gas. Die Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung auf. Doch als der Unbekannte auf seiner Flucht in einer auf 30 km/h begrenzten Zone vermutlich mehr als doppelt so schnell fuhr, brach die Polizei die Verfolgung ab. Der durch den Unfall am VW entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Verkehrsteilnehmende, die durch die rasante Fahrweise des BMW-Lenkers gefährdet wurden, wenden sich unter Tel. 07031 13-2500 an das Polizeirevier Böblingen. Die Ermittlungen dauern an.

