Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Unfallflucht in der Hindenburgstraße

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Montag zwischen 08.30 Uhr und 10.00 Uhr in der Hindenburgstraße in Bondorf ereignete, sucht das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, noch Zeugen. Ein noch Unbekannter stieß mit seinem Fahrzeug gegen das Heck eines geparkten Hyundai und machte sich anschließend kurzerhand davon. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen.

