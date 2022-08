Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Weingarten: Brand in der Dietenbachanlage - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Freiburg-Weingarten: Bereits am Donnerstag, 04.08.2022, kam es in der Dietenbachanlage gegen 19:30 Uhr zu einem Brand eines Baumstumpfes inklusive nahe stehender Grünpflanzen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr glücklicherweise schnell gelöscht werden. Da verschiedene Hinweise auf einen Brandausbruch durch Fremdeinwirkung bestehen, bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeiposten Weingarten (0761/401428-0) oder dem Polizeirevier Freiburg-Süd (0761/882-4421) in Verbindung zu setzen.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell