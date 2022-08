POL-FR: Sasbach a.K. - Einbruch in Firmengelände

Freiburg (ots) - Am heutigen Freitag, den 05.08.2022, gegen 18:30 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle Lörrach ein Wohnungsbrand in einem Wohngebiet in Inzlingen, Landkreis Lörrach, mitgeteilt. Festgestellt wurde, dass eine Wohnung im mittleren Geschoss des Mehrfamilienanwesens betroffen war. Durch den Brand wurde die Wohnung unbewohnbar. Die Bewohner blieben unverletzt und kommen bei Verwandtschaft unter. Der ...

