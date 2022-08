Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Gem. 79238 Ehrenkirchen L 126 zwischen Ehrenkirchen und Pfaffenweiler

Das Polizeirevier Freiburg-Süd sucht nach möglichen gefährdeten Verkehrsteilnehmern und Zeugen. Auf der L 126 zwischen Ehrenkirchen und Pfaffenweiler kam es am Samstag, den 06.08.2022 gegen 20:00 Uhr zu einem gefährlichen Überholmanöver an einer unübersichtlichen Stelle. Der überholende 37-jährige Autofahrer scherte mit seinem roten Pkw Opel Astra nach dem Überholen des vorausfahrenden Fahrzeugs so knapp wieder vor diesem ein, dass der 25-jährige Fahrer sein Fahrzeug stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend bremste der aggressive 37-jährige Autofahrer den zuvor Überholten bis zum Stillstand aus, stieg aus und schlug und trat auf das stehende Fahrzeug ein. Der aggressive Verkehrsteilnehmer konnte mit seinem Fahrzeug kurz darauf von der Polizei festgestellt und angehalten werden. Er wies eine leichte Alkoholisierung auf.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann weitere Angaben zum Fahrverhalten der Person machen? Hinweise werden durch das Polizeirevier Freiburg-Süd unter Tel. 0761 882-4421 entgegengenommen.

