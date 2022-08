POL-FR: Kenzingen: Betrunken auf dem Motorroller

Freiburg (ots) - Lkr. Emmendingen - Sasbach a.K. - Im Zeitraum Donnerstag, 04.08.2022, 19:00 Uhr, bis Freitag, 05.08.2022, 08:45 Uhr, kam es in Sasbach a.K., Alemannenstraße, zu einem Einbruch in eine dort ansässige Baufirma. Wie die bisherigen Ermittlungen des Polizeipostens Endingen ergaben, wurde durch den oder die Täter über ein Fenster in das Objekt eingestiegen. Aus der Firmenhalle wurden insgesamt 7 Motorsägen ...

mehr