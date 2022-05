Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Schnellrestaurant mit Flex: Zeugen in Vellmar gesucht

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Montag in ein Schnellrestaurant in Vellmar eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten die Täter keine Beute, richteten aber mit ihrem Vorgehen einen Schaden von mehreren Tausend Euro an. Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo führen die weiteren Ermittlungen und erbitten Zeugenhinweise.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte der Einbruchalarm des Restaurants in der Straße "Lange Wender" um 2:23 Uhr in der Nacht ausgelöst. Die unbekannten Täter waren zuvor über ein Fenster des Autoschalters in das Gebäude eingebrochen. Dort hatten sie mit einer mitgebrachten Flex eine Wand zu den Büroräumen aufgetrennt und gingen anschließend mit dem Elektrowerkzeug den Tresor an. Vermutlich wegen des inzwischen ausgelösten Alarms ließen die Einbrecher von ihrem weiteren Vorhaben ab und ergriffen ohne Beute die Flucht. Die sofort nach Mitteilung des Alarmeingangs eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die im Tatortbereich Verdächtiges gesehen oder gehört haben und Hinweise auf die Einbrecher geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell