Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Pkw-Brände in Kirchditmold: Kripo geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

In der Nacht zum Sonntag kam es im Geröderweg in Kassel gegen 4:30 Uhr zum Brand von zwei geparkten Pkw. Der weiße Mercedes GLC und der graue VW Tiguan waren durch das Feuer völlig zerstört worden. Personen wurden nicht verletzt. Insgesamt wird der Sachschaden auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die Ermittlungen übernommen und die beschlagnahmten Fahrzeugwracks sowie die Brandstelle am heutigen Montag in Augenschein genommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen sie von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und suchen nach Zeugen. Hinweise auf das Motiv der Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand der beiden Pkw gemacht haben und Hinweise zur Tat oder auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell