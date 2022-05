Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizist erkennt in seiner Freizeit gesuchten Täter: Im Laub versteckter 33-Jähriger bei Fahndung festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg:

In seiner Freizeit erkannte am gestrigen Sonntagabend ein aufmerksamer Beamter des Polizeireviers Süd-West einen Mann, der wegen versuchten Autodiebstahls gesucht wurde. Der Polizist war gegen 19:30 Uhr auf seiner Heimfahrt vom Dienst im Bereich Konrad-Adenauer-Straße, Ecke Blütenweg, auf den Verdächtigen aufmerksam geworden, der auffällig in geparkte Autos schaute. Zudem erkannte der Beamte in dem Mann den bis dato unbekannten Täter einer polizeiinternen Fotofahndung wieder, den eine Kamera am 8. April bei seinem Versuch aufgezeichnet hatte, einen geparkten BMW X 4 im Döncheweg zu stehlen. Der Polizist alarmierte umgehend seine Kollegen und behielt den Verdächtigen gleichzeitig im Blick. Als der erste Streifenwagen eintraf, gab der Mann sofort Fersengeld und rannte durch mehrere Gärten in den Wald. Die Polizisten nahmen augenblicklich die Verfolgung auf. Hinter einem umgestürzten Baum hatte seine Flucht nur wenige Minuten später schließlich ein Ende, denn dort klickten für den 33-Jährigen, der sich im Laub vergraben hatte, die Handschellen. Wie sich dann herausstellte, trug der Festgenommene sogar exakt dieselbe Kleidung wie bei dem gescheiterten Autodiebstahl. Bei der Durchsuchung des hinreichend polizeibekannten Mannes fanden die Beamten neben einer geringen Menge Betäubungsmittel auch ein Handy, das nach einem Diebstahl in Immenhausen zur Fahndung ausgeschrieben war. Beides wurde sichergestellt. Den 33-Jährigen brachten die Polizisten auf das Revier. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

