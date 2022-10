POL-VK: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Heusweiler (ots) - Am Montagmorgen kam es in der Bietschieder Straße zu einer Sachbeschädigung. Zunächst begab sich gegen 07:30 Uhr ein 35-jähriger Mann in die Einfahrt eines Anwesens und riss ein Dachziegel von einer hüfthohen Mauer und schleuderte den Ziegel auf das in der Einfahrt geparkte Fahrzeug. Im Anschluss flüchtete der Mann von der Örtlichkeit. Kurze ...

mehr