Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis - 2 Leichtverletzte bei Brand in Flüchtlingsunterkunft - Gebäude unbewohnbar - PM Nr. 1

Hockenheim (ots)

In einer Flüchtlingsunterkunft in der Pfälzer Straße in Hockenheim kam es zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen wurden hierbei 2 Personen leicht verletzt. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Stadt Hockenheim kümmert sich um eine Unterbringung für die Bewohner.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell