Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: 35-Jähriger nach Sachbeschädigung und versuchter Brandstiftung festgenommen

Heusweiler (ots)

Am Montagmorgen kam es in der Bietschieder Straße zu einer Sachbeschädigung. Zunächst begab sich gegen 07:30 Uhr ein 35-jähriger Mann in die Einfahrt eines Anwesens und riss ein Dachziegel von einer hüfthohen Mauer und schleuderte den Ziegel auf das in der Einfahrt geparkte Fahrzeug. Im Anschluss flüchtete der Mann von der Örtlichkeit. Kurze Zeit später konnte der 35-Jährige durch den Eigentümer eines nahe gelegenen Bauernhofs dabei angetroffen werden, wie er versuchte einen Strohballen anzuzünden. Bei der Durchsuchung des bereits vorbestraften Manns konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Er stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und war in einem psychischen Ausnahmezustand. Nach seiner Festnahme wurde er einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

