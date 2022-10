Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Körperliche Auseinandersetzung auf dem Oktoberfest in Großrosseln

Großrosseln (ots)

Im Rahmen des Oktoberfestes in Großrosseln kam es am Samstag, den 08.10.2022, gegen 22:45 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nachdem der 22-jährige Geschädigte des Zeltes verwiesen wurde kam es vor dem Zelt zu einer Auseinandersetzung mit einem 27-jährigen. Demnach schlug der 27-jährige seinem Konkurrenten ins Gesicht und verletzte ihn hierbei schwer an der Nase. Dieser musste mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Gegen den Täter wird nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

